https://static.news.ru/photo/c61dd248-62d0-11ea-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Болгарии рассчитывают получить от Евросоюза финансовую помощь в размере €130 млн для борьбы с возможным притоком мигрантов с территории Турции. Об этом заявил глава правительства страны Бойко Борисов.

Премьер-министр рассказал, что просьба о предоставлении средств будет озвучена во время экстренного совещания лидеров стран ЕС, которое пройдёт 11 марта в формате видеоконференции.

Бойко пояснил, что полученные от Евросоюза деньги планируется направить на обеспечение полиции дополнительным снаряжением при возникновении миграционного кризиса. При этом он добавил, что София готова рассмотреть и другие варианты. В частности, прямую помощь от Германии, «чтобы не ждать два года в случае размещения госзаказа», сообщает Болгарское национальное радио.

После обострения ситуации в Сирии турецкие власти отказались сдерживать потоки мигрантов и открыли для них границы с ЕС. Наплыв беженцев угрожает Болгарии и Греции.

Как ранее писал NEWS.ru, Афины призвали президента Турции Реджепа Эрдогана отвести беженцев от греческих границ, если он хочет пересмотра Совместной декларации с ЕС по миграции. Кроме того, власти страны предложили Анкаре рассмотреть возможность совместного патрулирования с целью контроля за мигрантами.