https://static.news.ru/photo/9f144e92-5935-11ea-95ab-fa163e074e61_660.jpg Ганс Франк Фото: Scherl/Global Look Press

Академический совет Софийского университета принял решение лишить звания почётного доктора наук четырёх человек, связанных с властями нацистской Германии. Там посчитали, что пособникам Адольфа Гитлера «нет места среди заслуженных личностей в области науки, культуры и политики».

Речь идёт о личном юридическом советнике Гитлера Гансе Франке, который был приговорён к смертной казни на Нюрнбергском процессе, о министре Бернгарде Русте, покончившем жизнь самоубийством накануне капитуляции Германии, о высшем офицере СС Эдвалде фон Масове, умершем своей смертью и похороненном с воинскими почестями, а также о юристе Эдуарде Кольрауше, который стал основоположником антисемитской и расистской идеологии, он умер до окончания расследования.

В университете заявили, что не намерены отказываться от истории. Вместе с тем там отметили, что такое решение должно стать сигналом обществу о признании допущенных «в трудные исторические моменты» ошибок. Это должно помочь предотвратить их в дальнейшем.

Почётные звания были присвоены указанным сторонникам Гитлера в 1939–1940 годах.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на Болгарское радио, решение было принято на фоне акции болгарских националистов, которые неделей ранее сорвали в вузе проведение очередной дискуссии по теме фашизма.

Ранее, как писал NEWS.ru, «Единая Россия» лишила членства в партии Вильгельма Зейделя, возглавляющего совет депутатов Читинского района в Забайкалье. Так политики отреагировали на публикацию в соцсетях фотографии, на которой Зейдель якобы показал «усы Гитлера», а стоящая рядом с ним женщина — нацистское приветствие.