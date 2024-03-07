Социологи на Украине назвали отмену 8 Марта в стране преждевременной

Фото: Juliette Bruynseels/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты Киевского международного института социологии (КМИС) заявили, что идея отмены празднования Международного женского дня на Украине является преждевременной. Это связано с тем, что пятая часть населения страны считает этот праздник своим самым любимым. В 2017 году этот праздник был любимым у 49% украинцев, передает ТАСС.

Согласно проведенному с 17 по 23 февраля опросу, большинство населения отмечают Рождество (70%) и Пасху (68%), а популярность Нового года значительно упала и составляет сейчас 47%.

Для отмены тех или иных праздников, соответствующих многолетним традициям, нужно сначала убедить население и сформировать положительное отношение к этому решению, — считает директор КМИС Владимир Паниотто.

Опрос проводился методом телефонных интервью по случайной выборке респондентов. Участие в исследовании приняли 1052 украинца в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Ранее эксперт по этикету Кристина Галоян рассказала, что самый популярный подарок женщинам к 8 Марта — цветы — на самом деле является неэтичным, если они преподнесены без вазы. Также, по ее словам, дамы не любят стандартные коробки конфет из супермаркета.

Сексолог Александра Миллер ранее раскрыла, что лучшим подарком женщине при ограниченном бюджете в 1000 рублей может стать сертификат, например в магазин косметики. Однако, по словам специалиста, лучше не экономить на презентах для любимого человека, а при отсутствии больших финансовых возможностей проявлять креатив.