Социалисты победили на выборах в Португалии

Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Кошты победила на досрочных выборах в парламент страны. Об этом свидетельствуют предварительные данные Министерства внутренней администрации Португалии после обработки 99,13% бюллетеней. Победившая партия получила 117 из 230 мест в парламенте республики, сообщает ТАСС.

Кошта пообещал, что социалисты будут вести диалог со всеми представителями партий. Он отметил, что победа на выборах символизирует стабильность, которую выбрали жители Португалии.

Второе место на выборах заняла Социал-демократическая партия, которую возглавляет Руй Риу. Ей досталось 71 место. Правая партия «Хватит» получила 12 мандатов.

Первоначально выборы были запланированы на 2023 год, но в 2021-м президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы в стране. Соответствующее решение было принято после того, как законодатели не поддержали проект бюджета на 2022 год.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла был переизбран на второй срок в восьмом туре выборов по итогам совместного заседания обеих палат парламента республики. За него проголосовали 759 участников выборов из числа парламентариев и представителей области при необходимых 505 голосах.