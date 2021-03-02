Социал-демократы Германии заявили об общих интересах Европы и России

https://static.news.ru/photo/f047118a-7b8c-11eb-8775-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

В Социал-демократической партии ФРГ призвали к сотрудничеству с Москвой в области безопасности, разоружения и контроля над вооружениями. Кроме того, в СДПГ подчеркнули важность совместной деятельности в области энергетики и борьбы с изменениями климата.

Совершенно ясно, что в интересах Германии и Европы достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте социал-демократов.

В СДПГ также отметили важность активизации сотрудничества в сфере гражданского общества, а также призвали смягчить визовый режим для молодёжи. Кроме того, партия предложила выработать согласованную позицию по отношению к РФ, основанную на принципах ОБСЕ.

Это включает в себя и то, что путь к мирному урегулированию конфликта на Украине и сопутствующее этому снятие санкций [против России] в значительной мере зависит от реализации минских соглашений, — заявили в партии.

Социал-демократы призвали США и Россию начать переговоры по вопросам полного разоружения и окончательной ликвидации размещённого в Европе и Германии атомного оружия. При этом в СДПГ подвергли критике российские власти из-за ситуации на юго-востоке Украины и кибератаку на бундестаг, а также за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что властям ФРГ принципиально важно не подчиниться диктату США в вопросе об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, речь идёт не просто о «суверенитете Европы», но о политическом весе и национальном достоинстве Германии.