Эйфелева башня презентовала вино собственного изготовления

https://static.news.ru/photo/3db371fe-fe77-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/winerieparisienne

Первую партию вина под собственной маркой Эйфелевой башни торжественно разлили по бутылкам 24 сентября 2020 года. Напиток получил название Le Chai de la Tour Eiffel. Мероприятие прошло на первом ярусе строения.

Надеюсь, что однажды бокал вина, изготовленного на Эйфелевой башне, сделает людей счастливыми <...> Мы доверяем мастерству местных виноделов и продвигаем их продукты, — рассказал гендиректор компании по эксплуатации Эйфелевой башни Патрик Бранко Риво.

Первую партию спиртного изготовили из винограда сорта Мерло. У напитка рубиново-красный цвет. Вино обладает свежим фруктовым вкусом, ароматом вишни и пряностей. Производство наладили на башне в октябре 2019-го, когда на объект доставили и установили всю необходимую технику. Прессование, выдержку, разлив по бутылкам осуществляют на первом ярусе монумента, чтобы туристы увидели процесс изготовления.

За день до этого посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва. По словам очевидцев, возле достопримечательности нашли бомбу. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французский актёр и режиссёр Микаэль Лонсдаль умер в возрасте 89 лет. Он скончался в понедельник, 21 сентября, в своём парижском доме. Смерть актёра подтвердил его агент. Лонсдаль сыграл более 200 ролей в театре и кино. На его счету съёмки в таких известных фильмах, как «Люди и боги», «Имя розы», «Замороженный», «Агора», «Шум в сердце», «Девочки в Средневековье» и «Рыжий лис». Он также снялся в роли психопата Дракса в одном из фильмов о Джеймсе Бонде.