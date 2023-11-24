«Собрали вещи и уехали»: на Украину обрушилась новая напасть Kyiv Independent: украинцы с высшим образованием бегут из страны

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев столкнулся с массовой «утечкой мозгов» — украинцы с высшим образованием в спешке покидают страну, сообщает украинское издание Kyiv Independent. В результате этого в образовательном уровне населения возник провал, на восстановление которого, по прогнозам, уйдут долгие годы.

Множество образованных людей собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они. Несмотря на невероятные усилия украинской образовательной системы <...>, в образовательном уровне населения возникли огромные провалы, — отметили авторы материала.

Ранее министр инфраструктуры страны Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов выразили опасение, что Украина навсегда потеряла граждан, которые из-за боевых действий уехали на Запад. Сейчас в Европе находятся от пяти до семи миллионов украинцев. Представитель работающей в Харькове некоммерческой организации, занимающейся вопросом миграции, предположил, что около семи миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся домой.

До этого руководитель Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из страны на протяжении трех лет после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что отсутствие такого запрета приведет к потере миллиона украинцев.