Собаки-терапевты появились в аэропорту Стамбула

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собаки-терапевты появились в международном аэропорту Стамбула, сообщает Associated Press. Животные помогают пассажирам справиться со страхом полетов и стрессом. Пять собак работают в воздушной гавани Турции с конца февраля.

Животные прошли интенсивные тренировки для снижения чувствительности к отвлекающим раздражителям, таким как люди и звуки. Собаки дежурят в аэропорту в часы пиковых поездок: с 10:00 до 16:00. По словам сотрудников, у них есть планы по расширению проекта после положительных отзывов путешественников.

Мы должны гарантировать, что они (собаки. — NEWS.ru) безопасны и на 100% адаптированы ко всем условиям, — заявил менеджер по работе с клиентами воздушной гавани Кадир Демирташ.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава планирует отправить во Францию специально обученных собак с кинологами для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр 2024 года. Кроме этого, в Париж отправятся военные. По его словам, ВС Польши помогут силам коалиции осуществлять патрулирование территорий во время спортивных соревнований, а собаки будут искать взрывчатые вещества и предотвращать террористические акты.