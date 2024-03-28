«Собака жмется, но скалит зубы»: полковник об учениях НАТО у границ России Полковник Литовкин: учения НАТО у границ России не говорят о готовности напасть

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учения НАТО, которые проводят у границ России, не говорят о готовности стран Запада напасть на государство, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с «360» военный эксперт заявил, что страны — участницы Альянса напоминают испуганную собаку, которая «жмется, но скалит зубы». По его словам, проведение учений нужно было Западу, чтобы показать силу.

Не думаю, что они готовы нападать на нас. Это как испуганная собака жмется, но скалит зубы, когда против нее стоит человек с палкой. Это не значит, что она готова напасть. <...> Они скалят зубы против нас, но вряд ли рискнут напасть, потому что знают, что у нас есть «ракетно-ядерная дубинка», — пояснил эксперт.

Литовкин напомнил, что в военной доктрине РФ написано, что, если на государство или союзников нападет государство или коалиция, обладающая ядерным оружием, Россия применит свое. По словам эксперта, действия Альянса также являются способом воздействия на общественное сознание.

Надо пугать население «агрессивной Россией», для того чтобы оно не роптало на рост инфляции, цен и тому подобное. <...> Поэтому надувают щеки, скалят зубы, что им остается делать? НАТО — это инструмент США по закабалению Европы, — заключил полковник.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко ранее рассказал, что Россия наблюдает за учениями НАТО Nordic Response, которые начались 4 марта в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. По его словам, они носят демонстративно провокационный характер.