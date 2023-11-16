Собака Санду цапнула за палец главу Австрии

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Собака молдавского главы государства Майи Санду укусила за палец австрийского президента Александера ван дер Беллена. Он прибыл с визитом в Кишинев. Видео инцидента попало в интернет.

На видео Санду присела перед собакой и начала ее гладить. К животному потянулся и ван дер Беллен, однако питомец неожиданно укусил австрийского политика.

До этого Санду заявила, что у ее страны больше нет общих тем для обсуждения с Россией. По ее словам, причиной стало неуважение Москвой интересов молдавских граждан. Она обвинила Россию в сокращении поставок газа в республику и конфликте на Украине. Кроме того, по мнению Санду, Москва пыталась свергнуть правительство в Кишиневе.

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