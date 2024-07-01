Со второго тура голосования во Франции снимут десятки кандидатов Коалиция Макрона снимет около 60 кандидатов со второго тура выборов

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Габриэль Атталь

Примерно 60 кандидатов президентской коалиции «Вместе за республику» будут сняты с предвыборной гонки, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он объяснил, что мера призвана не допустить победы лидирующей в первом туре выборов оппозиционной партии «Национальное объединение».

Мы сделали такой выбор после первого тура в более чем шестидесяти избирательных округах. Это будет означать снятие наших кандидатов, сохранение которых на третьем месте привело бы к избранию депутата от Национального объединения против другого кандидата, который бы, как и мы, защищал ценности республики, — сказал Атталь.

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции стали тяжелым поражением для президента Эммануэля Макрона, заявлял пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве. Он также выразил озабоченность тем, что к власти могут прийти крайне правые силы.

По итогам голосования в округе Энен-Бомон глава парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь избрана депутатом Национального собрания, куда она баллотировалась. Пока данные о числе избранных в первом туре депутатов не публиковались. Всего их должно быть 577.