Со щита «Родины-Мать» в Киеве полностью демонтировали серп и молот

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Со щита монумента «Родина-Мать» в Киеве демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот, передают украинские Telegram-каналы. Вместо них на памятник установят украинский трезубец — символ страны.

О планах по изменению названия монумента 29 июля сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Он отметил, что решение приняли на заседании ученого совета музея. Савчук надеется, что его утвердит Министерство культуры и информационной политики накануне 24 августа, когда в стране отмечается День независимости. Тогда же он сообщил, что расположенный в Киеве Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне будет переименован в Национальный музей войны за независимость с 1918 года по настоящее время.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предложила российским олигархам выкупить герб СССР, снятый с монумента в Киеве, и привезти в РФ. По ее словам, таким образом они на деле докажут свой патриотизм, о котором заявляют. Депутат добавила, что самым правильным решением будет разместить герб в Музее Победы на Поклонной горе, где собраны главные исторические экспозиции, знаменующие победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Также стало известно, что украинские власти собираются переименовать монумент «Родина-мать» в «Украина-мать». Представитель МИД России Мария Захарова расценила это решение как принципиальность Киева, поскольку памятник нельзя снести.