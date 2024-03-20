Снявший на видео Кейт Миддлтон мужчина высказался о ее «исчезновении» Снявший на видео Кейт Миддлтон мужчина заявил, что это был не двойник

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Кейт Миддлтон

Мужчина, который снял на видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ходят по магазинам, заявил, что это действительно была принцесса с супругом, передает The Sun. По словам 40-летнего Нельсона Сильвы, он видел Миддлтон своими глазами, и она выглядела расслабленной. Мужчину возмутили слухи вокруг членов королевской семьи.

Что еще нужно, чтобы от нее отстали? Я думала, что после того, как это будет обнародовано, они затихнут. Но эти люди так сильно вложились в драму. Они потратили столько времени и сил на эти слухи и ложь, что не могут остановиться, — сказал он.

Нельсон добавил, что пара выглядела счастливой, а принц Уэльский «явно опекал» жену. Мужчина считал, что его видео поможет развеять слухи о королевской семье. Он предложил найти хобби или занятие поинтереснее, чем строить «теории заговора» о принцессе.

Ранее супруги впервые попали на камеры после операции и слухов об измене принца Уильяма. Принца и принцессу Уэльских сняли на видео в прошедшие выходные, когда они посещали фермерский магазин примерно в миле от их дома в Виндзоре.

До этого сообщалось, что принцесса Уэльская могла не появляться на публике после операции, узнав об измене принца Уильяма. По информации британских СМИ, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как Маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга. Предполагалось, что в связи с этим супруги могут выступить с официальным заявлением в следующем месяце во время публичных мероприятий.