«Снова выстояли»: военкор Пегов о боях за Красный Лиман Военкор Пегов: бойцы «Барс-16» выстояли в сражении за Красный Лиман

Фото: Александр Река/ТАСС

Подразделение «Барс-16», известное как отряд «Кубань», успешно отражает натиск украинских военных в боях за Красный Лиман в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, сражения в регионе продолжаются до сих пор.

Бой за Красный Лиман начался в 00:20 и длится до сих пор. Подразделение «Барс-16», больше известное как отряд «Кубань», вместе с луганскими резервистами, сдерживают натиск врага на земле. Очередное сухое сообщение от бойцов сегодня утром было таким, — рассказал Пегов.

Также он отметил, что в Лимане продолжают работать спасательные и аварийные службы, а комендантский полк народной милиции ДНР обеспечивает порядок на улицах города, а также помогает эвакуироваться местным жителям.

Накануне помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы пресекли попытку бойцов ВСУ переправиться через реку Северский Донец в Красном Лимане. Он добавил, что активность украинских военных заметно снизилась.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.