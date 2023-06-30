«Снова станет житницей»: в Европе забили тревогу из-за Украины Parlamentní listy: фермерам в Восточной Европе грозит катастрофа из-за украинского зерна

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Катастрофа грозит фермерам в Восточной Европе из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Parlamentní listy. По его данным, аграрии обеспокоены перспективами зерновой сделки.

Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа. Фермеры и политики по-прежнему обеспокоены тем, что происходит на Украине. Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы, — подчеркивается в публикации.

Фермеров не устроит вариант, при котором украинскую пшеницу направят прямо в Европу. Они сейчас не знают, что выращивать, чтобы позже это можно было продать.

Президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал также указал на низкие закупочные цены при том, что расходы на топливо и удобрения были высокими. Он добавил, что запрет на импорт продукции с Украины является временным решением, а никакие ограничения на уровне ЕС, таможенные сборы или квоты, по-прежнему не введены.

Долежал выразил сомнения по поводу компенсаций фермерам от своих правительств, поскольку до выборов далеко, а фермеры все равно особо не интересуют власти.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти страны намерены провести переговоры с Турцией, чтобы увеличить количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Глава венгерского ведомства пожаловался, что основная часть украинского зерна остается в соседних с Украиной странах.