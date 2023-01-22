СNN: ВСУ создают новые подразделения под поставки бронетехники НАТО

Фото: US Army

Украинская армия создает новые подразделения под возможные поставки бронетехники НАТО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева. По его словам, Киев рассчитывает на то, что новые подразделения будут оснащены одинаковой западной техникой.

Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских моделей и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские подразделения. И наши дальнейшие действия будут зависеть от их боеспособности. Поэтому западная помощь крайне важна, — цитирует телеканал генерала.

Основные надежды Киев возлагает на немецкие танки Leopard 2, которые относительно просты в обслуживании и эксплуатации. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у него была «откровенная дискуссия» по этому вопросу с главой военного ведомства германии Борисом Писториусом и она еще не закончена.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, отметил, что Киев разочарован отказом ФРГ предоставить эти танки. По его мнению, 300-400 боевых машин «резко ускорили бы темп войны и положили бы начало заключительным этапам».

Ранее сообщалось, что решение канцлера Германии Олафа Шольца временно не отправлять танки Leopard 2 на Украину вызвало активные споры в бундестаге. Одни парламентарии потребовали от главы правительства объяснить причины такого решения, другие предположили, что одними танками дело не ограничится и может стать вопрос о помощи Украине авиацией и живой силой.

Обозреватель Томас Фишер отметил, что Германии стоит дважды подумать, прежде чем поставлять Украине танки. По его словам, немцам необходимо также решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение ВСУ.