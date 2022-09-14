Снайперы ВСУ обстреляли российских военных на границе с Украиной Mash: снайперы ВСУ обстреляли российских военных в Курской области

Фото: Министерство обороны Украины

Российские военные были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в районе Елизаветовки на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По имеющейся информации, российских солдат обстреляли снайперы с территории Украины.

По нашей информации, с украинской стороны работали снайперы. Но после вступления в бой российского тяжёлого вооружения, они сбежали. Предварительно, с нашей стороны пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Спецназ Росгвардии днем 9 сентября прочесывал лес под Суджей в Курской области в поисках диверсантов. Внезапно по сотрудникам был открыт огонь из укрытия. Отстреливаясь, диверсанты ушли в лес, при этом ранив одного из сотрудников правоохранительных органов.

После боя росгвардейцы обнаружили на земле четыре рюкзака и три коврика, из чего можно сделать вывод, что огонь вели не двое, а трое или даже четверо диверсантов. Администрация Курской области подтвердила факт нападения на силовиков и призвала жителей соблюдать спокойствие и бдительность.

Позже стало известно, что 48-летний спецназовец Николай Быков, раненный диверсантами в Курской области, скончался.