Снайпер ВСУ застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей

https://static.news.ru/photo/2bb84e70-d1cd-11e9-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

МВД самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о гибели сотрудника на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны от выстрела украинского снайпера.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что между позициями ВСУ и Народной милиции ДНР находятся дети. В район была направлена оперативно-следственная группа с целью их эвакуации. Во время проведения мероприятия по сотрудникам МВД был открыт прицельный огонь со стороны позиций украинской армии, в результате был убит младший сержант полиции Война В. И. Группе пришлось отойти, дети эвакуированы не были.

Отмечается, что это не первый случай, когда на линии соприкосновения оказываются дети, который попадают туда, как правило, с территорий, подконтрольных ВСУ. В ДНР также напомнили , что в настоящее время действует режим полного прекращения огня, и обвинили украинских силовиков в провокации.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

С 27 июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля перемирия, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

Как сообщал NEWS.ru, глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест из-за разрешения властей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии.