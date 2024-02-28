«Сначала деньги»: Кулеба о подписании договора с США Кулеба: США не подпишут с Украиной договор по безопасности до одобрения Конгресс

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

США подпишут с Киевом соглашение о гарантиях безопасности после того, как Вашингтон оценит имеющиеся у него ресурсы, аявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина». По его словам, эти соглашения о гарантиях очень конкретны, в них стороны должны договориться о «суммах» и других вещах, над которыми они будут работать.

Сначала — деньги, потом — подписание [договора]. Эти соглашения про гарантии очень конкретны: там фиксируют суммы, конкретные вещи, над которыми будут работать участники этих соглашений. И Соединенные Штаты смогут заключить это соглашение, когда у них будет четкое понимание, какой ресурс находится в их распоряжении. Вот такая логика, — заявил Кулеба.

12 января в ходе визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев между Украиной и Британией было подписано соглашение о гарантиях безопасности. В Лондоне назвали этот документ историческим, указав, что Британия стала первой страной, заключившей подобное соглашение с Украиной.