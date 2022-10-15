SN: министр обороны Британии можеть подать в отставку SN: министр обороны Британии Уоллес подаст в отставку, если Минфин не увеличит военные расходы

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Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может подать в отставку, если глава Минфина Джереми Хант откажется повышать расходы на оборону страны, передает телеканал Sky News. Летом этого года тогда еще кандидат на пост премьера Трасс заявила, что к 2026 году оборонный бюджет будет повышен с текущего уровня в 2% ВВП государства до 2,5%, а к 2030 он должен составить 3%.

Хант, как сообщает телеканал, 15 октября отказался взять на себя обязательство по поднятию расходов на оборону к 2030 году в размере 3% ВВП Великобритании. Он добавил, что Министерству обороны, как и всем остальным ведомствам королевства, придется экономить.

Отмечается, что Уоллес в течение последних трех лет упорно боролся за увеличение расходов на оборону. Источник телеканала в ведомстве подчеркнул, что министр «будет требовать от премьера выполнения взятых на себя обязательств».

Ранее Уоллес заявил, что военные расходы Соединенного Королевства увеличатся по меньшей мере на £52 млрд ($56 млрд) в ответ на «российскую агрессию». Британский министр обороны заверил, что после десятилетий «защиты от сокращений или согласования сокращений расходов на боевые действия» траты Лондона на оружие будут расти.