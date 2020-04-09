Смягчение ограничений из-за COVID-19 в Европе начнётся с Австрии

https://static.news.ru/photo/0ce8d5ba-7b1d-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chen/Global Look Press

Австрия станет первой европейской страной, которая начнёт постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Он отметил, что в Австрии ежедневный прирост заражённых сократился с 40% до 3%. Этого удалось добиться благодаря тому, что граждане страны проявили дисциплинированность в соблюдении режима изоляции.

Смягчение карантинных мер начнётся с 14 апреля. Аншобер подчеркнул, что Австрии придётся проявить особую осторожность, поскольку подобного опыта у европейских стран нет.

Согласно планам властей, с середины апреля в Австрии возобновят работу мелкие хозяйственные магазины, садоводческие и строительные рынки. С 1 мая откроются крупные магазины и парикмахерские, а позднее – заведения общепита и гостиницы, сообщае т ТАСС.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Австрии составляет 13,4 тысячи человек. Почти половина из ни (чуть более шести тысяч) – выздоровели Жертвами инфекции стали 319 человек.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели – свыше 361 тысячи. В России на сегодняшний день зафиксировано 17,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 795 человек, умерли – 94.

Ранее NEWS.ru писал, что австрийский Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе здесь заразились более половины норвежцев и треть датчан, у которых диагностировали COVID-19.