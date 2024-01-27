«Смотрят что хотят»: в Киеве признали провал запрета на российский контент Депутат Рады Федина: Украина не смогла ограничить доступ к российскому контенту

Киев не может запретить украинцам доступ к российскому контенту, заявила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom. По ее словам, граждане просто включают VPN, чтобы получать доступ к зарубежным материалам.

Нужно понимать, что у нас нет стопроцентной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят, — пояснила политик.

Федина отметила, что наиболее часто такое поведение наблюдается у подростков. Они, по словам депутата, выбирают для просмотра контент российского производства, протестуя против навязанной украинизации, некоторые также пользуются российской соцсетью «ВКонтакте», запрещенной на территории Украины.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов заявил, что Украина стала своеобразным полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве. По его словам, за последние два года российская информационная структура стала мишенью для кибератак украинских служб, которые действуют под присмотром «западных кураторов».