«Смотрящий за Украиной»: в МИД РФ оценили возможную новую должность в ЕС Дипломат Гаврилов: комиссар ЕС по обороне будет «смотрящим за Украиной»

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Комиссар Евросоюза по обороне будет выполнять функции «смотрящего за Украиной», заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Таким образом он прокомментировал в эфире телеканала «Россия 24» предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен учредить эту должность. По мнению дипломата, им может стать генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Смотрящий за Украиной. <...> Вот, наверное, Йенса [Столтенберга] и пристроят. <...> Из Украины делают невольницу, они торопятся это сделать, потому что Йенс уходит (с поста генсека НАТО. — NEWS.ru), — сообщил дипломат.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США и Британия пытаются убедить страны «Большой семерки» учредить должность спецпосланника по Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, этот пост может занять Столтенберг.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что назначение Столтенберга спецпосланником по Украине будет глупым решением. В беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма подчеркнул, что если это произойдет, то норвежский политик фактически станет начальником для украинского президента Владимира Зеленского.