«Смотрящий» Порошенко за угольным рынком задержан на Украине «Страна»: ГБР задержала «смотрящего» Порошенко за угольным рынком Украины

Фото: Screwhead95/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Виталий Кропачев

Правоохранительные органы Украины провели задержание бизнесмена Виталия Кропачева, владеющего группой компаний «Укрдонинвест», передает издание «Страна.ua». По данным СМИ, операцию провели сотрудники Государственного бюро расследований, однако официального подтверждения от ведомства пока не было.

«Экономическая правда», в свою очередь, утверждает, что чиновника взяли под стражу в рамках дела о нанесении существенного вреда бюджету Украины. По информации издания, речь идет о сумме, превышающей 2 млрд гривен, что эквивалентно $300 млн. Деньги, как указано в статье, были присвоены путем махинаций в угольной сфере.

В украинской прессе Кропачева часто называют «смотрящим» за угольным рынком во времена, когда во главе государства был Петр Порошенко. Причем это не первое дело, где фигурирует бизнесмен: в 2016–2018 годах следствие заподозрило его в причастности к схеме, благодаря которой был установлен контроль над госзакупками в сфере природных ресурсов.

Ранее в Одесской области на Украине задержали двух военнослужащих ВСУ, подозреваемых в убийстве полицейского на блокпосту под Винницей. По предварительным данным, мужчинам грозит пожизненное заключение.