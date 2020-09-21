СМИ: женщина из Нидерландов заразилась лихорадкой денге во Франции

https://static.news.ru/photo/ada559e6-fc0b-11ea-b466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гражданка Нидерландов заразилась лихорадкой денге на юге Франции. Её укусил комар в коммуне Ла-Круа-Вальме, что на юге страны.

Женщина заболела в августе 2020 года. Диагноз поставили уже в Нидерландах. О её нынешнем состоянии ничего неизвестно, передаёт портал NL Times.

По словам представителя Национального института здравоохранения (RIVM), на сегодняшний день это первый случай, когда голландец заразился лихорадкой денге на юге Европы. По его мнению, инцидент не является крайне странным, поскольку известно, что тигровые комары вида Aedes albopictus обитают в указанном регионе и иногда переносят данный вирус. По его предположению, пациентке просто не повезло, ведь заражение лихорадкой от укуса такого комара — редкое явление.

Лихорадка денге — опасное вирусное заболевание, характерное для регионов с субтропическим и тропическим климатом. При отсутствии переносчика инфекции больной не представляет опасности. К симптомам можно отнести высокую температуру, тошноту, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический тип лихорадки сопровождают сильные внутренние кровотечения, вызванные коллапсом кровеносных сосудов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила третью фазу клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения. Их предполагается применять для лечения коронавирусной инфекции. Очередная фаза испытаний имеет решающее значение для оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта. Он отметил, что если препарат на основе трав окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, организация будет рекомендовать его «для крупномасштабного местного производства».

Межведомственная группа экспертов подняла вопрос об использовании такого типа лечения коронавируса после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии.