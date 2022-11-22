Стало известно о связи расстрелявшей солдат РФ бригады ВСУ с НАТО

Фото: nato/flickr.com

Бригада ВСУ, предположительно расстрелявшая взятых в плен российских военных, базируется во Львове и имеет тесное сотрудничество с НАТО. Об этом заявил телеканал RT со ссылкой на неназванного бывшего украинского военнослужащего. По словам военного, американские военные занимались обучением бойцов ВСУ.

Восьмидесятая бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО, — говорится в материале RT.

По словам собеседника российского телеканала, американские морские пехотинцы занимались обучением бригады ВСУ.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. В ООН подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.