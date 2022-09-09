СМИ: Запад увеличил запросы на поставку печей из Турции Yeni Şafak: страны Европы увеличили запросы на поставку турецких печей

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Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы на поставку печей, запросы увеличились в разы. Это фиксируется на фоне энергетического кризиса, когда многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, сообщает издание Yeni Şafak.

В связи с энергетическим кризисом из Европы в Турцию поступают заказы по поставке печей. Гёхан Айбар, занимающийся производством печей в Улусе (Анкара), обратил внимание на увеличение заказов из-за рубежа за последние четыре месяца, — отмечается в публикации.

По словам Айбара, в 2021 году за границу было продано пять-шесть печей, а к сентябрю 2022 года отправлено в Европу уже более 100 изделий.

Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию, — уточнил производитель печей.

Он добавил, что печи заказывают турки, живущие в Европе, некоторые покупают их в Турции и везут домой на автомобилях.

Они говорят, что покупают печи, потому что не могут позволить себе использовать природный газ, — пояснил Айбар.

По его словам, возрос интерес к печам за счет европейцев в Эдирне и Кыркларели. Издание также процитировало Орхана Алтыпармака из Нидерландов.

Прошлой зимой мой последний счет за газ составил 157 евро. В Нидерландах государство помогает тем, кто не работает, но нет ни малейшей поддержки тем, кто работает, — отметил мужчина.

Алтыпармак рассказал, что многие жители Нидерландов ищут различные методы отопления, проявляя интерес к печам и электрическим обогревателям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Запад пребывает в панике относительно того, как проведет предстоящую зиму в условиях энергокризиса и растущих цен. При этом он выразил надежду, что разумными шагами удастся пройти эти испытания.