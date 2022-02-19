СМИ выяснили, что Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, сообщает Страна.ua со ссылкой на осведомлённые источники, близкие к офису главы украинского государства.

По словам собеседников издания, киевские власти не намерены вести прямые переговоры с непризнанными республиками, а также не хотят вносить изменения в конституцию и прописывать их особый статус. И потому признание территорий со стороны Москвы даст возможность на выход из ситуации.

Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по «Минску-2». Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема решится сама собой, — объяснил источник издания.

Он добавил, что Зеленский якобы планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны и не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцеру Германии Олафу Шольцу.

При этом собеседники издания подчёркивают, что Зеленский и его окружение не верят в возможность вторжения РФ на территорию Украины.

Ситуация в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».