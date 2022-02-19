СМИ выяснили, что Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР Россией

СМИ выяснили, что Зеленский выступает за признание ДНР и ЛНР РоссиейСтрана.ua: признание Россией ДНР и ЛНР позволит Зеленскому отказаться от Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, сообщает Страна.ua со ссылкой на осведомлённые источники, близкие к офису главы украинского государства.
По словам собеседников издания, киевские власти
Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по «Минску-2». Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема решится сама собой, — объяснил источник издания.
Он добавил, что Зеленский якобы планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны и не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцеру Германии Олафу Шольцу.
При этом собеседники издания подчёркивают, что Зеленский и его окружение не верят в возможность вторжения РФ на территорию Украины.
Ситуация в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».