Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет «Страна.ua». По данным издания, сигнал воздушной тревоги слышен в ряде областей, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.

Снова вся территория Украины <...> в зоне воздушной тревоги, — сказано в сообщении.

Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине. Местным жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.