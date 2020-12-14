СМИ: на военной базе США в ФРГ подняли тревогу из-за российских ракет

https://static.news.ru/photo/aa9aa2ee-3ead-11eb-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Тревогу, предупреждающую о пуске баллистических ракет, подняли 12 декабря 2020 года на базе США в Германии во время учений российской армии. Сигнал сработал на объекте ВС США Рамштайн — крупнейшем в Европе.

Инцидент привёл к тому, что несколько минут личный состав не знал, что делать, пока не прозвучал «отбой», передаёт телеканал CNN. По предварительной информации, система предупреждения могла сработать из-за разведывательных спутников Вашингтона — аппараты зарегистрировали пуск ракет. По данным СМИ, оборудование на орбите определило, что подлодка РФ 12 декабря осуществила испытательный запуск четырёх ракет в акватории Охотского моря. Спустя мгновение база в Германии получила соответствующее предупреждение.

[Американские военные] получили сигнал через систему предупреждения о реальном пуске ракеты, центр управления соблюдал надлежащие правила и действовал своевременно, чтобы обеспечить быстрое и точное уведомление всему предусмотренному персоналу, — говорится в сообщении командования американских войск в Европе.

Кроме того, авиацию было решено не поднимать в воздух. Запуск ракет определили как часть региональных учебных манёвров. В официальном заявлении военных не говорится именно о тренировках в РФ, однако источники CNN подтвердили данную информацию. По словам одного из них, Москва заранее предупредила о готовящихся испытаниях, поэтому Пентагон быстро определил тип запусков, из-за чего причину срабатывания тревоги до сих пор выясняют.

Ранее на дальность свыше 5,5 тысяч км были запущены ракеты «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря. Об этом доложил президенту Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу. В Минобороны отчитались также, что «все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», писал NEWS.ru.