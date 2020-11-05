СМИ: во Франции поймали новых подозреваемых в теракте в Конфлан-Сент-Онорин

https://static.news.ru/photo/2d29f938-2006-11eb-a4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские во Франции задержали ещё трёх человек в рамках расследования теракта, произошедшего в середине октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин, что на севере страны. По предварительным данным, спецоперация прошла ещё 3 ноября.

В ней приняли участие бойцы Главного управления внутренней безопасности, передаёт Le Parisien со ссылкой на источники. Фигуранты подозреваются в контактах с совершившим нападение террористом с помощью соцсетей.

По законам республики, задержать человека можно максимум на 48 часов. 6 ноября пойманные лица должны быть привезены к следственным судьям для вынесения приговоров. До этого в рамках расследования теракта в отношении семи граждан озвучены обвинительные заключения по статье о «соучастии в террористическом акте».

16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».