СМИ: власти Ирландии ищут следы шпионской базы в посольстве РФ в Дублине

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Спецслужбы Ирландии проверяют текущие строительные работы, идущие в посольстве РФ в южной части Дублина. Силовики собираются установить, есть ли там шпионская база. В 2018-м кабмин страны принял чрезвычайный закон, подразумевающий отмену предлагаемого расширения дипломатического комплекса на Оруэлл-роуд, в Ратгаре. Основанием для подписания документа стало якобы существующая угроза нацбезопасности Ирландии. Проект предполагал увеличение площади зданий с 2 тысяч квадратных метров до 10 тыс. кв. м.

[Экспертиза] выявила ряд помещений и строений, которые, по мнению военных и штаб-квартиры ирландской полиции, были призваны служить базой связи или базой сбора разведданных. Особые опасения вызвала постройка, конструкция которой, казалось, включала элементы военной безопасности, — передаёт британская газета The Times.

По информации журналистов, оперативники Дублина подозревают, что разведка РФ инкорпорировала размещение базы связи в новый, хотя и сокращённый, план посольства, находящийся в данный момент на стадии строительства. Ирландские правоохранители уверены, что «шпионы» Москвы работают во всех дипмиссиях Кремля в мире под прикрытием дипломатического статуса, однако их работа в Дублине отличается сбором данных со всей Европы. Например, из Великобритании, Франции и Нидерландах.

В посольстве [РФ в Ирландии] работают несколько «шифровальщиков», специализирующихся на перехвате, шифровании и передаче телекоммуникационных данных на приёмные станции. Они действуют под дипломатическим прикрытием и не имеют права покидать посольство без сопровождения, дабы предотвратить их вербовку зарубежными разведками, — отмечается в материале.

Накануне стало известно, что американские спецслужбы на протяжении многих лет обладали информацией о попытках китайских хакеров собрать данные в США с помощью распространения шпионских микросхем, однако не раскрывали эти сведения. По данным журналистов, подобное «железо» программисты из КНР внедряли в продукты компании Supermicro, являющейся одним из крупнейших на планете производителей материнских плат для компьютеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-начальник Генерального штаба ВС Сербии Момчило Перишич отправится в тюрьму на три года за шпионаж в пользу США. Приговор был вынесен Высшим судом Белграда. Следствие установило, что высокопоставленный генерал передал засекреченные сведения дипломату посольства США в Белграде Джону Нейбору. По делу проходили коллеги экс-главы Генштаба Миодраг Секулич и Владан Влайкович. Они получили по 1,5 года тюрьмы. Судебный процесс был закрыт от прессы.