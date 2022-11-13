В Запорожской области прогремел взрыв «Страна.ua» сообщила о взрыве в Запорожской области

Фото: dan-news.info

В Запорожской области прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua». Секретарь местного горсовета Анатолий Куртев заявил в Telegram-канале, что в городе Запорожье объявлена воздушная тревога. По его словам, работают системы противовоздушной обороны.

В Запорожье работает ПВО, — написал он.

По данным Telegram-канала «Украина Сейчас» в Мелитополе также слышны взрывы.

10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

Это произошло после взрыва на Крымском мосту, в организации которого Россия обвинила украинские спецслужбы. В дальнейшем ракетные удары России по центрам управления и объектам критической инфраструктуры Украины продолжились, что привело к массовым отключениям электричества и проблемам с отоплением по всей Украине.