СМИ: в Саксонии морги переполнены скончавшимися от коронавируса

https://static.news.ru/photo/55d894be-389a-11eb-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

В Германии в федеральной земле Саксония больницам не хватает места в моргах для размещения умерших пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Об этом сообщает издание Bild.

По данным таблоида, чрезвычайное положение царит в регионе уже несколько дней. Наиболее сложная ситуация в восточной Саксонии. Кроме того, в отделениях интенсивной терапии в больницах округа Гёрлиц заняты почти все койки.

Частично клиники временно приспособили под эти цели пространства, где родственники могут проститься с умершими, также больницы находятся в тесном контакте с крематориями и похоронными бюро, — рассказала представитель округа.

Она подчеркнула при этом, что с телами умерших обращаются уважительно. В каждом отдельном случае больницы Гёрлица имеют от 6 до 15 охлаждаемых камер для скончавшихся, однако из-за повышенной смертности на фоне пандемии коронавируса в медучреждениях наблюдался дефицит таких мест.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России разгорелся очередной «коронавирусный» скандал. На этот раз — в городе Новоуральске Свердловской области. Там перепутали двух скончавшихся пациентов. Это выяснилось, когда одного из покойных уже успели кремировать.