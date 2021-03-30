В ФРГ вакциной AstraZeneca станут прививать только людей старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/0309cb5a-918b-11eb-ae2e-96000091f725_660.jpg Фото: Marta FernÃ¡Ndez Jara/Global Look Press

В Германии с 31 марта начнут делать прививки вакциной AstraZeneca только людям старше 60 лет.

Как сообщает таблоид Bild со ссылкой на свои источники, такое решение было принято на совещании главы Минздрава страны, представителей правительства и руководителей регионов из-за побочных эффектов вакцины.

Немецкие врачи выявили более 30 случаев тромбоза в мозгу у людей, которых вакцинировали препаратом компании AstraZeneca. Институт Пауля Эрлиха заявил, что осложнения были обнаружены у двух мужчин 36 и 57 лет, а также у 29 женщин в возрасте от 20 до 63 лет. Девять человек умерли, у 19 было зафиксировано снижение уровня тромбоцитов.

Примечательно, что после скандала с этой вакциной в Европе было принято решение переименовать препарат. Теперь он носит название Vaxzevria. Кроме изменения названия у вакцины также поменяли дизайн упаковки.

Как писал NEWS.ru, в Канаде приостановили вакцинацию AstraZeneca для людей младше 55 лет, поскольку врачи опасаются возникновения тромбов. Это решение было принято по рекомендации Национального консультативного комитета Канады по иммунизации. Эксперты убеждены, что необходимо провести дополнительное исследование вакцины, чтобы определить, насколько она безопасна для применения.