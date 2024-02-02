СМИ узнали о связи Орбана с организацией протестов фермеров в ЕС FT: за протестами фермеров в Брюсселе стоит центр, связанный с советником Орбана

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Протесты европейских фермеров против сельскохозяйственной политики ЕС, начавшиеся в Брюсселе в конце января, запущены при участии аналитического центра MCC Brussels, в состав руководства которого входит Балаж Орбан, сообщает издание Financial Times. Это советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Протесты фермеров ранее затронули также Францию, Германию, Италию и Польшу. Помимо критики политики Евросоюза в сфере сельского хозяйства, демонстранты выступают против вводимых Брюсселем экологических стандартов и роста цен на топливо. В прошлом году они жаловались на приток в Европу дешевой продукции из Украины.

MCC Brussels представляет собой подразделение колледжа Mathias Corvinus Collegium (MCC), расположенного в Будапеште и близкого к венгерским властям. По данным газеты Politico, организация получила от правительства страны «миллиарды форинтов», при этом ее целью заявляется создание альтернативы существующему культурному ландшафту Европы. Politico назвала это методом Орбана вести «культурную войну» против Брюсселя.

Ранее глава правительства Польши Дональд Туск на полях экстренного саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз устал от позиции Виктора Орбана, но не от помощи Украине. По его словам, Будапешт должен окончательно определиться, на чьей он стороне в украинском конфликте. Туск убежден, что в этом вопросе «есть только черное и белое». Подобное заявление было сделано на фоне сообщений о невозможности уговорить Венгрию одобрить помощь Киеву на €50 млрд.