В Харькове опровергли сообщения о смерти мэра Геннадия Кернеса

https://static.news.ru/photo/e162371e-1dd4-11eb-8c21-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Кернес Фото: gepard59/instagram.com

В пресс-службе горсовета Харькова опровергли сообщения СМИ о смерти мэра города Геннадия Кернеса.

Подтвердить не могу, а опровергнуть — да, — сказал директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко РИА Новости.

О кончине градоначальника некоторое время назад сообщила «Политрада». При этом отмечалось, что официальная информация об этом отсутствует, как и заявления от родственников и друзей мэра.

Кернес в начале сентября заразился коронавирусом. Спустя некоторое время у него было диагностировано также двустороннее воспаление лёгких. Градоначальник был госпитализирован в одну из клиник Германии, где впал в кому. Позднее, как писал NEWS.ru, адвокат Кернеса сообщил, что он перенёс инсульт и потерял дар речи.

Кернес возглавил администрацию Харькова в 2010 году. В 2015-м повторно выиграл выборы, в 2020-м его кандидатуру на пост градоначальника также поддержали более 50% избирателей. В 2014 году он пережил покушение, в ходе которого был ранен.