СМИ узнали о разногласиях в Евросоюзе из-за российского ядерного топлива The Hill: в странах ЕС возникли разногласия из-за поставок российского ядерного топлива

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Страны Евросоюза разошлись во мнении относительно поставок в содружество российского ядерного топлива и сотрудничества с компанией «Росатом». Об этом узнало американское издание The Hill. Оно отмечает, что ряд стран предлагают немедленный запрет на импорт российского топлива, другие же опасаются, что подобное решение нанесет им серьезный экономический ущерб.

Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились, — говорится в публикации.

Авторы материала уточнили, что российская компания «Росатом» поставляет топливо на ядерные станции в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии. В этой связи любое решение ЕС о запрете поставок сразу же нанесет им значительный экономический ущерб.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не согласится с возможными санкциями Запада в отношении госкорпорации «Росатом» и компании «Газпром». Министр пояснил, что поставки энергоносителей из России для Будапешта являются вопросом, затрагивающим национальный суверенитет.

Он также отметил, что официальный Будапешт осуждает стратегию государств Европейского союза по Украине, считая, что санкции Запада против России «провалились». По мнению руководителя венгерской дипломатии, его коллег в других странах Евросоюза охватила «риторика войны», из-за которой перспективы достижения мира на Украине все больше отдаляются.