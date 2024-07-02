СМИ узнали о предстоящем визите премьера Венгрии на Украину FT: премьер Венгрии Орбан посетит Киев и встретится там с Зеленским

Фото: Kremlin.ru

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. Они также рассказали изданию, что венгерский политик намерен побеседовать и с другими официальными лицами Украины.

Financial Times напомнила, что это будет его первый визит в Киев с начала СВО. Причем Орбан систематически выступает против поставок вооружений Украине и за мирное урегулирования конфликта с Россией. Примечательно, что визит венгерского премьера состоится на следующий день после того, как к Будапешту перейдет председательство в Совете ЕС. Издание подчеркнуло, что неделю назад Орбан и Зеленский встречались на саммите ЕС в Брюсселе.

Ранее Орбан заявил, что продвижение России в зоне специальной военной операции на Украине зависит от мощности переданного Киеву западного оружия. По его словам, без НАТО Украина «не могла обстреливать российские города». Западу надо точно видеть, что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам Альянса, сказал он.

Кроме того, Орбан рассказал о невмешательстве его страны в миссию НАТО на Украине. Венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. Орбан объявил, что республика не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней.