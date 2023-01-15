СМИ узнали о планах по примирению принца Гарри с королевскй семьей Times: gримирение Гарри с королевской семьей может состояться до коронации Карла III

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри

Примирение британского принца Гарри с королевской семьей может произойти еще до коронации Карла III, которое намечено на май текущего года. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник, близкий к королю и знакомый с герцогами Сассекскими. По словам последнего, примирительная встреча состится «в ближайшие месяцы».

Это потребует проявление уступчивости со всех сторон, но это можно сделать... Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уэльским, парой других членов семьи, некоторыми «его людьми», которым он доверят и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждет засада, — сообщил собеседник издания.

Он подчеркнул, что при этом обе стороны должны будут признать свои ошибки.

8 января принц Гарри, герцог Сассекский оказался вычеркнут из сценария коронации его отца — нового монарха Великобритании Карла III. Вопреки традиции, у него не будет какой-либо официальной роли в церемонии, которая должна состояться 6 мая.

Предполагалось, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в мемуарах. По словам источника Daily Mail, принц Уильям весьма расстроен содержанием книги и «пылает гневом». Однако мстить Гарри он не собирается и будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».

Сообщалось, что автобиография принца Гарри Spare («Запасной») стала самой продаваемой научно-популярной книгой в Великобритании. По данным СМИ, в первый же день из книжных магазинов выкупили около 400 тысяч экземпляров.

Мемуары принца Гарри Spare («Запасной») вышли 10 января. По данным телеканала Sky News, в Британии книга разошлась тиражом в рекордные 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в стране. Автобиография удивила публику своей откровенностью: в них принц Гарри рассказал об употреблении наркотиков, убийстве 25 человек в ходе военной службы в Афганистане и драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году. Издательство Penguin Random House сообщило, что в первый день в США, Канаде и Великобритании было в общей сложности продано более 1,43 миллиона англоязычных экземпляров во всех форматах.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

Коронация Карла III и его супруги Камиллы запланирована на 6 мая 2023 года.