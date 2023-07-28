НАТО планирует построить новый военный объект в Польше Globe and Mail: НАТО планирует построить новый военный объект в польском Жешуве

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

НАТО планирует построить новый военный объект в польском городе Жешуве недалеко от границы с Львовской областью Украины, сообщила газета Globe and Mail со ссылкой на осведомленных канадских и польских чиновников. При этом, по данным издания, это будет скорее ремонтно-логистический центр, нежели крупноформатная военная база.

Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания, — заявил газете канадский чиновник.

Источник уточнил, что на объекте преимущественно будут ремонтироваться украинские танки и другие бронемашины. При этом намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет. Также отмечается, что канадские военные с семьями не будут размещаться в Жешуве на длительный срок.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые сейчас находятся в его стране, просили у него разрешения, чтобы отправиться на «экскурсию» https://news.ru/cis/bojcy-chvk-vagner-poprosilis-u-lukashenko-na-ekskursiyu-na-zapad/ в Варшаву и Жешув. По словам белорусского лидера, бойцы «Вагнера» сейчас расположены в центре страны и знают, что происходит вокруг Союзного государства.