СМИ узнали о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки в НАТО СМИ узнали о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки в НАТО

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Швеция и Финляндия намерены одновременно подать заявки о вступении в НАТо. предполагается, что это произойдёт в начае следующей недели. Об этом со ссылкой на источники сообщило финское издание Helsingin Sanomat. Предполагается, что такйо формат будет свидетельствовать о согласии между двумя странами и желании защищать друг друга.

По информации издания, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин должны высказаться относительно членства в Североатлантическом альянсе 12 мая. Само решение по заявке, как ожидается, примут 15 мая.

В Швеции соответствующее решение принимает правительство во главе с Социаль-демократической рабочей партией. Оно также должно объявить о решении 15 мая.

Издание указывает, что страны всю весну сверялись с графиками друг друга. Усилия Хельсинки были направлены на то. чтобы убедить Стокгольм решить вопрос о присоединении к НАТО одновременно.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине.



Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.