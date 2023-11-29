СМИ узнали о планах Чехии ввести санкции против новых объектов имущества РФ Чешское телевидение: Чехия может заморозить новые объекты госимущества РФ

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Карловы Вары

Чехия рассматривает возможность заморозки новых объектов недвижимости, принадлежащих российским государственным организациям. Как сообщает чешское телевидение, они могут подпасть по санкции вместе с остальными зданиями, в отношении которых Финансово-аналитическое управление Чехии ввело ограничения 15 ноября.

В частности, ведомство проводит проверку в отношении отелей, которые принадлежат российским госорганизациям. Под санкции могут подпасть гостиницы Ulrika и Moskevsky dvur в Карловых Варах, которые власти Чехии связывают с компанией «Связьинвестнефтехим» из Татарстана и госкомпанией «Медицинский центр» соответственно.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что кабмин страны одобрил включение российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список и заморозку собственности РФ. Прага потребует от Москвы плату за аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании зданиями, а также зданиями генконсульств в Карловых Варах и Брно. Речь идет о 59 земельных участках общей площадью более 49 000 кв. м. Прага утверждает, что посольство РФ не использует размещенные на них постройки в дипломатических целях.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может дать симметричный ответ на санкции Чехии в отношении предприятия «Госзагрансобственность». По его словам, для этого будет проанализировано, какая чешская собственность имеется на территории РФ.