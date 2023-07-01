СМИ узнали, какую выгоду получают в Германии от конфликта на Украине Die Welt: Rheinmetall из-за конфликта на Украине ожидает двузначного роста оборота

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие годы на фоне конфликта на Украине ожидает двузначного роста оборота. Об этом сообщает издание Die Welt. По его данным, в 2022 году концерн получил на 18% больше заказов, чем годом ранее, а сейчас продолжает значительно наращивать производство.

По информации издания, на заводе в коммунне Унтерлюс рабочие трудятся в три смены «для снабжения оружием Украины». Там производят БМП Marder, танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.

Отмечается, что в скором времени на предприятии ожидается запуск новой производственной линии, Rheinmetall намерен нарастить мощности до уровня 1980-х годов и выйти на показатель 600 тысяч боеприпасов в год. В концерне рассчитывают, что до 2031 года Германии необходимо будет закупить боеприпасы на сумму 40 млрд евро.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились расширить производство боеприпасов в Европе. Кроме того, европейские лидеры обсудили вопросы оказания долгосрочной помощи для Украины, поскольку европейские чиновники не исключают сценарий долгосрочного конфликта.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса передали Украине вооружения на €65 млрд. По его словам, в настоящий момент ведется подготовка программы многолетних военных поставок.