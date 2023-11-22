СМИ узнали, как Украина хочет защищать новые оружейные заводы Politico: Украина хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel

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Накануне зимы Украина хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel для защиты своих оружейных заводов, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленный источник. Эти устройства могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся беспилотные аппараты.

Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия, — говорится в материале издания.

По данным Politico, с помощью этих радаров украинцы планируют организовать защиту фабрик, на которых Киев хочет начать производство собственного оружия.

Ранее заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант сообщил, что США начинают совместное производство вооружения с зарубежными странами, включая Украину, ЕС и Австралию. По его словам, развитие «в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО».

Также некоторое время назад стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с госкомпанией «Укроборонпром». Украинских военных будут обучать техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.