Накануне зимы Украина хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel для защиты своих оружейных заводов, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленный источник. Эти устройства могут отслеживать баллистические ракеты и медленно движущиеся беспилотные аппараты.
Киев на сезон праздников хочет от США радары ближнего действия, — говорится в материале издания.
По данным Politico, с помощью этих радаров украинцы планируют организовать защиту фабрик, на которых Киев хочет начать производство собственного оружия.
Ранее заместитель Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант сообщил, что США начинают совместное производство вооружения с зарубежными странами, включая Украину, ЕС и Австралию. По его словам, развитие «в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО».
Также некоторое время назад стало известно, что крупнейший в ФРГ производитель вооружения концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Rheinmetall будет производить вооружения совместно с госкомпанией «Укроборонпром». Украинских военных будут обучать техническому обслуживанию танков и других бронемашин, произведенных на этом заводе.