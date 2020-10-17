СМИ узнали, как обезглавивший учителя получил статус беженца во Франции

https://static.news.ru/photo/fde5b4d6-10ac-11eb-b4ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

Семье Абдулаха Анзорова, который 16 октября убил учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, сначала было отказано в получении статуса беженцев, но затем суд изменил решение властей страны.

Судебные власти вынудили государство предоставить статус беженцев этой семье, — цитирует издание Le Point высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По данным французских СМИ, в 2008 году семья Абдулаха перебралась во Францию из села, расположенного к югу от Грозного. Тогда мальчику было шесть лет. Французские власти сначала отказали семье в получении статуса беженца, но в 2011 году Национальный суд по вопросам права отменил это решение. Если бы статус беженца им так и не был предоставлен, тогда семья была бы обязана покинуть страну.

Поскольку он (Абдулах Анзоров. — NEWS.ru) получил государственную защиту в 2011 году, то и вид на жительство был ему выдан автоматически, когда он достиг совершеннолетия, — заявил собеседника издания.

Известно, что отец преступника работает в сфере безопасности. Абдулах также начал трудиться в этой сфере. Сообщается, что мужчина не замечал какой-либо «радикализации» сына.

По предварительным данным, мотивом к совершению преступления стало то, что учитель показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Так он рассказывал о свободе слова. После убийства злоумышленник опубликовал на своей странице в Twitter фото головы учителя, а под снимком подписал, что казнил «пса ада, посмевшего унизить пророка Мухаммеда». Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.

В посольстве РФ заявили, что Анзоров не имеет отношения к России. Когда в 2020 году Абдулах получил личный вид на жительство, его семья и он сам утратили российское гражданство. Об этом заявил руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов.

NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на теракт во Франции. Он подчеркнул, что преступник не имеет национальности, а «журналисты в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника».

В настоящее время по делу об убийстве задержаны десять человек, среди которых имам мечети коммуны Пантен в пригороде Сен-Сен-Дени, а также родственники преступника. Премьер Франции Жан Кастекс пообещал ответить на убийство учителя.