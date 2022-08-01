СМИ узнали, что перебои с газом могут сорвать работу германских крематориев Reuters: проблемы с поставками газа в ФРГ могут создать трудности в работе крематориев

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В Германии сложности с поставками газа могут создать проблемы для работы местных крематориев. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу немецкого консорциума по вопросам кремации Свена-Йорка Соболевски. По его словам, в случае введения в стране нормирования газа крематориям следует отдать приоритет, поскольку голубое топливо необходимо для их работы.

Вы не можете отключить смерть, — отметил Соболевски.

По имеющимся данным, в Германии ежегодно подвергаются кремации порядка трёх четвёртых всех умерших жителей страны.

Агентство отмечает, что через некоторое время крематории смогут заменить газ на электричество, однако на переходный период потребуется время. Пока же представители отрасли намерены снизить температуру в печах с 850 градусов Цельсия до 750. Предполагается, что это поможет сэкономить около 10–20% газа. Однако для принятия подобных мер необходимо получение специального разрешения от местных властей.

Также в крематориях намерены полностью отключить некоторые печи, чтобы не тратить газ на их разогрев. По словам представителя консорциума, эта мера помогла бы сэкономить около 80% газа, но не все заведения пользуются необходимым спросом, чтобы перейти на подобную модель.

Ранее Bloomberg сообщило, что у немецких властей осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может случиться из-за нехватки природного газа зимой. По данным агентства, причиной такой напряженной ситуации стала нерешительная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца и его медлительность в отношении сокращения зависимости от российских энергоносителей. Отмечается, что в ближайшее время на фоне происходящего в Германии могут начаться общественные волнения.