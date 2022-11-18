СМИ узнали, что неизвестные суда могли делать возле «Северных потоков» Welt: суда с выключенными транспондерами могли вести разведку возле «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Два неизвестных судна с выключенными транспондерами, которые были замечены неподалеку от ниток газопровода «Северный поток» перед диверсией, могли вести разведку, сообщает Die Welt. Издание уверяет, что такого мнения придерживаются опрошенные им эксперты.

Так, директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс предположил, что корабли должны были убедиться в отсутствии поблизости других судов. В последующем это могло бы облегчить поиск виновных. Табунс также допустил, что повредить газопровод могли при помощи подводной лодки.

По мнению научного сотрудника берлинского фонда «Наука и политика» Йорана Свистека, в том, что суда вели там незаконную деятельность сомнений нет, поскольку любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть это.

Ранее американское издание Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow сообщило, что на месте совершения диверсии на газопроводах были замечены два неизвестных судна с выключенными транспондерами незадолго до самого теракта. Всего в компании насчитали 25 судов, которые прошли вблизи акватории, где пролегали объекты энергетической инфраструктуры.