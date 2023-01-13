СМИ узнали, что глава Минобороны ФРГ решила подать в отставку Bild: глава Минобороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт решила подать в отставку. Об этом сообщает издание Bild со ссылкй на осведомленные источники. Отмечается, что в настоящее время ведется обсуждение кандидатуры ее преемника.

По информации издания, инициатива об отставке исходила от самой Ламбрехт, а не от офиса канцлера Германии. Срок отставки пока не называется.

Ранее глава ХСС Маркус Зёдер в интервью газете Muncher Merkur заявил о том, что оппозиционный немецкий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовал от министра обороны Германии Кристины Ламбрехт уйти в отставку. По мнению лидеров партий, министр не справляется со своими обязанностями. Отмечается, что Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточную материально-техническую базу бундесвера.

Также отмечалось, что Минфин ФРГ отказал Ламбрехт в деньгах для закупки боеприпасов, раскритиковав ее деятельность.