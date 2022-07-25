СМИ узнали, что Джонсон хочет успеть посетить Киев в третий раз Telegraph: Джонсон хочет до ухода с поста премьер-министра посетить Киев в третий раз

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Борис Джонсон

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон намерен успеть совершить в действующем статусе последнюю поездку в Киев. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники. По данным СМИ, Джонсон намерен в третий раз поехать на Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Джонсон действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет, — рассказал собеседник издания.

Ранее Джонсон был на Украине в июне и апреле.

Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в 2019 году, сменив Терезу Мэй. 7 июля текущего года он объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Джонсон сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Экс-глава кабмина будет выполнять обязанности руководителя партии и правительства до новых выборов.

СМИ сообщили, что Джонсон не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии. Британские министры начали подавать в отставку после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам ещё до его назначения на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.